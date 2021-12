Fortnite Capitolo 3, primo trailer e dettagli sul Battle Pass

Fortnite Capitolo 2 si è concluso nella serata di ieri con il solito grande evento di chiusura che ha di fatto “spento” i server fino all'arrivo del nuovo episodio. I fan del gioco online sono in trepida attesa di scoprire cosa riserverà il Capitolo 3 e un trailer trapelato in rete ci fornisce le prime indicazioni.

Il filmato, che è disponibile in apertura di questo articolo, mette in prima luce la nuova mappa, essenzialmente una versione capovolta della precedente con nuovi punti di interesse e meccaniche inedite di spostamento come lo sliding.

Ciò che cattura ancora di più l'attenzione è l'inserimento nel Battle Pass di nuovi personaggi, tra cui spiccano Spider-Man e Marcus e Kait della serie Gears of War. La presenza dell'uomo-ragno regala nuovi elementi di verticalità, visto che potremo spostarci dondolando da una parte all'altra della mappa sfruttando le ragnatele del supereroe.

Dal video possiamo vedere inoltre la presenza di alcuni nuovi oggetti, come una tenda da campeggio utile per conservare del materiale da utilizzare nelle partite future e una fontana che ripara gli scudi.

Sono stati aggiunti inoltre degli effetti atmosferici come violenti tornado e temporali, al cui interno potremo far inghiottire i veicoli. Si ricorda inoltre che Fortnite Capitolo 3 sarà il primo episodio della serie a utilizzare il nuovo motore grafico Unreal Engine 5, promettendo un passo in avanti anche dal punto di vista tecnico.

Nelle prossime ore è lecito attendersi ulteriori leak sui contenuti di Fortnite Capitolo 3, in barba all'invito di Epic Games di evitare anticipazioni. Il lancio è previsto all'inizio della settimana per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.