Arriva Genshin Impact 3.2: tutte le novità ufficiali in attesa della traduzione in italiano

L’universo di Genshin Impact è pronto ad espandersi di nuovo. Dopo che gli sviluppatori di Hoyoverse hanno confermato l’arrivo della traduzione in italiano tanto richiesta dagli appassionati – al debutto nel mese di dicembre -, ora il team cinese è infatti pronto ad accogliere un nuovo update.

Si tratta in particolare della versione 3.2 del free to play, disponibile a partire da mercoledì 2 novembre e ricchissima di contenuti come ormai impone la tradizione per l’acclamata produzione cinese. Contenuti ufficializzati dal team di sviluppo, e che ora esploreremo nel dettaglio.

Prima di tutto, a partire dal 2 novembre e fino al 18 novembre, i giocatori di Genshin Impact potranno partecipare all’evento The Moongrass’ Enlightment, che vedrà protagonista il nuovo personaggio Nahida – in azione nel trailer poco più in alto in questo stesso articolo. La combattente di tipo Dendro e di grado 5 Stelle potrà essere ottenuta con maggiore facilità dai giocatori, così come i personaggi a 4 Stelle Razor (di tipo Elettro), Noelle (di tipo Geo) e Bennet (di tipo Pyro).

Nello stesso periodo, Genshin Impact ospiterà anche l’evento Tapestry of Golden Flames. In questo caso, sarà più probabile riuscire a ottenere la combattente 5 Stelle Yoimiya, di tipo Pyro. Accanto a quest’ultima, spazio nuovamente anche ai personaggi a 4 Stelle Razor (di tipo Elettro), Noelle (di tipo Geo) e Bennet (di tipo Pyro). Sul fronte delle armi, con l’evento Epitome Invocation offrirà l’opportunità di aggiudicarsi il catalizzatore A Thousand Floating Dreams e l’arco Thundering Pulse.

Version 3.2 Events Preview – Phase I Hello, Travelers~

Version 3.2 is coming! Let's take a look at what kind of events will be in this new Version update~ More Details>>>https://t.co/2GzGg0F9IB#GenshinImpact pic.twitter.com/KNFVSFWaXU — Genshin Impact (@GenshinImpact) October 31, 2022

Allo stesso modo, avanzerà anche la storia principale dell’actionRPG a mondo aperto, grazie al capitolo Sapientia Oromasdis. Con protagonista Nahida, quest’ultimo potrà essere sbloccato a partire dall’Adventure Rank 40 e solo in seguito al completamento dell’Archon Quest Chapter III: Act V Akasha Pulses the Kalpa Flame Rises.