Genshin Impact in italiano: la traduzione sta per arrivare, ecco quando

Che Genshin Impact sia uno dei videogame di maggior successo degli ultimi anni, non è di certo un segreto.

Il gioco di ruolo free-to-play, disponibile su PC, PS4, PS5 e dispositivi mobile iOS e Android, è infatti riuscito a dare vita ad una solida base di appassionati da ogni parte del mondo, che quotidianamente ne affollano i server.

Ora, l’esperienza del titolo targato Hoyoverse si farà ancora più allettante per i fan italiani. Sì perché, dopo una lunghissima attesa, il team di sviluppo ha confermato che Genshin Impact si prepara ad accogliere la localizzazione in italiano. Più nello specifico, il gioco riceverà i sottotitoli in italiano a partire dalla pubblicazione dell’update 3.3, previsto per il prossimo mese di dicembre.

Come già detto, la localizzazione arriverà solo tramite i sottotitoli e non vi sarà il doppiaggio in italiano come in molti speravano, ma si tratta comunque di un enorme passo in avanti per il gioco e per la sua fruibilità da parte di chi non mastica la lingua inglese.

Nel frattempo, una nuova patch arricchirà le attività da svolgere nel videogame a mondo aperto, che si evolverà così nella sua versione 3.2.

L’update, che prende il nome di “Akasha Pulses, the Kalpa Flame Rises”, presenta tanti contenuti e personaggi inediti. Il primo banner sarà doppio e avrà come protagonisti la new entry Nahida, l’archon Dendro 5 Stelle e la rerun di Yoimiya. La seconda parte dell’aggiornamento permetterà invece ai giocatori di sbloccare Childe e Yae Miko in un altro banner doppio in cui 4 Stelle col rate-up includeranno la nuova arrivata, Layla.

Per quello che riguarda i nemici, verrà introdotto il nuovo boss Dendro Hypostasis, probabilmente legato ai materiali per il potenziamento di Nahida. Il piatto forte è rappresentato dal nuovo weekly boss, ovvero Scaramouche all’interno di una colossale armatura appartenente all’elemento Electro. Sebbene il personaggio non sia ancora arrivato nel titolo come eroe giocabile, farà la sua comparsa come nemico. Ovviamente questa attività settimanale sarà perfettamente integrata nelle nuove quest della storia principale, che dovrebbe metterci di fronte anche ad un altro dei misteriosi membri dei Fatui.

Passando alle feature extra, gli sviluppatori introdurranno una speciale funzionalità tramite la quale si potranno utilizzare dei codici identificativi per copiare piccole porzioni o intere aree delle Serenitea Pot di altri giocatori. Nel corso della stagione potremo anche prendere parte a numerosi eventi a tempo che permetteranno di ottenere gratuitamente Dori (4 Stelle), materiali per il potenziamento di armi ed eroi oltre alle immancabili Primogems.

Genshin Impact 3.2 debutterà il 2 novembre 2022: anche voi non vedete l’ora di tornare in azione? Siete felici per la conferma dell’arrivo della traduzione in italiano?