Genshin Impact tradotto in italiano: spunta il rumor con la patch 2.6

Il successo di Genshin Impact è fuori discussione. Disponibile da poco più di un anno su PC, PS4, PS5 e dispositivi mobile iOS e Android, l’actionRPG a mondo aperto e gratuito di miHoYo è un vero e proprio fenomeno di massa, apprezzato da milioni di gamer in tutto il mondo.

Del resto l’esperienza messa sul piatto dal team di sviluppo cinese convince ed appassiona, per via di tanti personaggi giocabili e di una narrazione periodicamente aggiornata a colpi di update.

Ed è proprio un futuro aggiornamento ad aver innescato un nuovo rumor; per altro piuttosto bollente per tutti gli appassionati italiani del gioco. Secondo quanto riferito da un celebre leaker di Genshin Impact, presto il titolo potrebbe infatti essere tradotto in italiano, almeno stando ai riferimenti alla nostra lingua trovati nel codice sorgente dell’update 2.6 in arrivo nelle prossime settimane.

[2.6 BETA] Localization There are references to two new localizations being added to the game: Turkish and Italian. ※ Subject to change.#ProjectCelestia — Project Celestia (@projectcelestia) February 20, 2022

Pare insomma che l’aggiornamento 2.6 di Genshin Impact vada ad includere il supporto per due nuove lingue, italiano e turco, almeno per quanto riguarda l’interfaccia e i testi. Non è invece previsto il doppiaggio, per quanto il tutto vada ancora preso con le dovute pinze.

Sempre a sentire il leaker, non ci sono certezze che l’aggiornamento vada effettivamente ad introdurre l’italiano. Non ci resta quindi che attendere notizie ufficiali da parte di miHoYo. Se confermata, la traduzione italiana farà di certo la gioia dei gamer tricolore che affollano i server di Genshin Impact: anche voi siete tra loro?