Top 10 dei giochi più "twittati" del 2021: al primo posto c'è Genshin Impact

Il 2021 è stato un anno da record per i “cinguettii” a tema gaming su Twitter, che hanno toccato un totale di ben 2,4 miliardi: un aumento di oltre 10 volte rispetto al 2017. Ma qual è il titolo più twittato del 2021? La risposta sembra quasi ovvia: si tratta di Genshin Impact, l'open world rpg free-to-play di miHoYo che conferma così la sua continua ascesa a livello globale dopo aver incassato cifre da capogiro nel suo primo anno di vita.

Medaglia d'argento per Apex Legends, forte di una fanbase sempre più ampia, mentre al terzo posto troviamo Ensemble Stars!, una serie che nasce come gioco di carte collezionabili per dispositivi mobili e in pochi anni diventato un piccolo fenomeno, soprattutto in Giappone dove si concentrano la maggior parte dei tweet a tema gaming.

Il resto della classifica vede Final Fantasy al quarto posto (complici i recenti annunci). Fate/Grand Order al quinto, seguito da Animal Crossing: New Horizons, Knives Out, Minecraft, Project Sekai e Fortnite in ultima posizione. Dando invece uno sguardo agli eventi più discussi, troviamo al primo posto l'E3 2021 (mentre l'edizione 2022 potrebbe essere l'ultima della storia). Seguono i The Game Awards, Xbox, Gamescom 2021 e Summer Game Fest 2021.

“La community gaming di tutto il mondo si è radunata su Twitter per parlare dei momenti più importanti dell'anno – afferma l'azienda in un comunicato – Ad esempio quando gli eventi eSport in persona sono tornati al centro della scena, oppure quando è stata lanciata la nuova Campagna di Halo Infinite, mentre le NFT sono diventate un tema piuttosto bollente. Il 2021 è stato un anno eccezionale per i giochi, ma siamo in hype per ciò che vedremo nel 2022”.