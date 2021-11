Genshin Impact incassa cifre da capogiro nel suo primo anno di vita (e supera Fortnite)

Genshin Impact è inarrestabile. Nel suo primo anno di vita ha registrato incassi da record: oltre 3,5 miliardi di dollari stimati. Cifre da capogiro, che hanno superato perfino Fortnite, fra i più popolari Battle Royale degli ultimi anni, che invece ha guadagnato fra i 2,3 e i 2,8 miliardi di dollari nel suo anno di debutto. A rivelare i dati è stato un utente del forum di ResetEra, che ha pubblicato una classifica stilata incrociando i dati raccolti attraverso varie fonti, fra cui Business Insider, Gameindustry.biz, Bili Bili, Sensor Tower e moltissime altre.

Sul carro dei migliori viaggiano anche titoli del calibro di Grand Theft Auto V, medaglia di bronzo con 2,1 miliardi di dollari, e Call of Duty: Modern Warfare, poco sotto a quota 2,05 miliardi. Compaiono, in successione, anche Animal Crossing: New Horizons con 2 miliardi, Monster Strike, Candy Crush, Puzzle & Dragons, PUBG, Lineage M e Pokémon GO.

Genshin Impact: un successo mondiale

La cifra record sancisce il successo dell'action RPG sviluppato dalla software house cinese MiHoYo, pubblicato per smartphone e PlayStation (sia 4 che 5) nel settembre 2020 e diventato ben presto un fenomeno a livello globale. Fra i complici di tanta popolarità è sicuramente da valutare la sua natura free-to-play (a prescindere dalle ovvie microtransazioni) ed il cross-play multipiattaforma. In particolare, il mercato mobile detiene una bella fetta degli incassi complessivi (ben il 60%, all'incirca 2,3 miliardi), mentre le versioni per PlayStation e PC hanno acquisito in totale 1,4 miliardi del bottino.

Il vasto mondo di gioco open world multiplayer e le meccaniche gacha hanno fatto il resto, unito all'aggiunta graduale di personaggi sempre più forti e accattivanti che hanno incentivato l'acquisto delle primogems, la valuta di gioco con cui è possibile evocare armi ed eroi. Il travolgente successo di Genshin Impact, a più di un anno di distanza, non accenna a rallentare: l'ultimo aggiornamento 2.2 ha introdotto Thoma, un nuovo combattente originario della regione di Mondstadt.