Genshin Impact: il trailer di Thoma mostra storia e abilità del nuovo eroe

Sono tante le novità che i giocatori di Genshin Impact si stanno godendo con il lancio dell'aggiornamento 2.2 del free-to-play.

L'ultima versione dell'actionRPG targato MiHoYo ha infatti accolto un nuovo arco narrativo, una nuova isola e personaggi inediti. Tra questi, tutti presenti nel prossimo banner a tempo, spicca senza dubbio Thoma, combattente originario di Mondstadt ora al servizio del clan Kamisato. E protagonista del nuovo trailer pubblicato su YouTube dal team di sviluppo cinese.

Thoma è conosciuto anche con il titolo di Housekeeper, perché si occupa di cucinare e riordinare gli spazi comuni. Quando non è impegnato nelle mansioni domestiche, si dedica ad offrire pieno supporto le azioni della Yashiro Commission o di soddisfare i desideri di lady Ayaka.

Legato all'elemento fuoco, il nuovo eroe di Genshin Impact ha il profilo di un utile personaggio di supporto, capace di infliggere un buon numero di attacchi e contemporaneamente proteggere gli altri membri del party.

