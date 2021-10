Genshin Impact: Thoma e tutti i personaggi del prossimo banner

Dopo aver arricchito la grande mappa di gioco con una nuova isola e presentato una manciata di nuovi eroi giocabili, gli autori di Genshin Impact si preparano ora a rilasciare i contenuti previsti per la seconda metà dell'aggiornamento 2.2 del loro videogame di successo.

Come da tradizione per l'actionRPG free-to-play firmato da miHoYo, questo periodo coinciderà con l'arrivo di un nuovo banner a tempo, in cui saranno presenti nuovi personaggi da sbloccare investendo i nostri preziosi Primogems. Personaggi di cui conosciamo già l'identità grazie alla comparsa di un leak online che non lascia dubbi all'immaginazione.

Come svelato via Twitter, Genshin Impact e il suo prossimo banner a tempo andranno a coinvolgere prima di tutto Hu Tao, personaggio 5 Stelle di tipo Pyro che tornerà ancora una volta per la gioia di quanti in passato non sono purtroppo riusciti ad ottenerla. Al suo fianco troviamo poi Thoma, l'unico eroe inedito di questo update di Genshin Impact, già presentato con dovizia di particolari dal team di sviluppo cinese in un trailer:

Non mancheranno altri due eroi a 4 Stelle, anche questi già noti al pubblico ma decisamente più semplici da trovare. Ci riferiamo a Sayu e Diona, anche loro da sbloccare investendo Primogems.

Purtroppo non si sa ancora nulla del banner delle armi, che a quanto pare dovrebbe andare a riproporre tra le altre cose la Staff of Homa, una delle armi preferite dalla grande community di videogiocatori che affolla quotidianamente i server di Genshin Impact.

Non ci resta che attendere che miHoYo sveli tutti i contenuti in arrivo con il prossimo banner su tutte le piattaforme di riferimento, quindi PC, PS4, PS5 e dispositivi mobile iOS e Android.