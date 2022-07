Assassin's Creed: chiudono i vecchi server, e i fan dicono addio a modo loro

Ormai la notizia è ufficiale, Ubisoft è pronta a spegnere definitivamente i server dei vecchi capitoli di Assassin’s Creed, assieme a quelli di molti altri classici della compagnia francese legati all’era PS3, Xbox 360 e Wii U.

Il tutto scatterà il primo settembre 2022, con le componenti multiplayer dei vari videogame a divenire inaccessibili, mentre resteranno completamente giocabili le parti dedicate al single player.

E se è vero che quella di Assassin’s Creed è la serie di punta di Ubisoft, i tanti fan del franchise hanno deciso di salutare in modo adeguato il multigiocatore dei vari episodi storici, organizzando una sorta di tour virtuale di addio per Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed Revelations e Assassin’s Creed 3. Tour che prevede di giocare tutti insieme i suddetti titoli prima che i server si spengano per sempre.

L’idea è partita dal forum Reddit ed ha subito raccolto gli entusiasmi degli appassionati, che sono andati a fissare un calendario da qui al primo settembre.

Nei fine settimana del 23-24 luglio e del 29-30 luglio si gioca Brotherhood, il primo della serie ad aver implementato il multiplayer online, mentre nei giorni 5-6 e 12-13 di agosto toccherà a Revelations. Si chiude dunque con Assassin’s Creed 3, con partite organizzate per le giornate del 19, 20, 26 e 27 agosto. La durata degli eventi, con inizio sempre fissato alle 21:00 ora italiana, sarà di almeno un’ora e chiunque sia interessato è invitato a partecipare, preferibilmente su PC.

Nel frattempo, sul nostro sito potete consultare la classifica dei migliori capitoli della saga degli Assassini d’Oltralpe.