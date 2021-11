Assassin's Creed Chronicles: la trilogia è gratuita per sempre su PC

In occasione dei 35 anni dalla fondazione di Ubisoft, la compagnia francese continua a festeggiare. Oggi, lo fa regalando a tutti i suoi fan la trilogia di Assassin's Creed Chronicles, che arricchisce la già complessa narrazione del franchise di action adventure.

Si tratta di tre giochi pensati come una miniserie a episodi, e che hanno debuttato nel 2016 trascinando i giocatori tra Cina, Russia e India, nei panni di diversi Assassini.

Ora, la trilogia è del tutto gratuita per gli utenti PC, che possono riscattarla e farla loro per sempre a patto di effettuare il download entro le ore 11:00 del 12 novembre 2021:

Vivi le avventure di tre Assassini: ogni capitolo vedrà protagonista un eroe diverso e una nuova ambientazione, tutte connesse tra di loro da una trama comune che si concluderà con l'ultimo episodio.

Assassin's Creed Chronicles viene solitamente venduto al prezzo di 24,99 euro, mentre in occasione di questo importante anniversario è appunto scaricabile in via del tutto gratuita.

L'offerta, come dicevamo, è valida soltanto per l'edizione PC. Di seguito, potete consultare i requisiti minimi e consigliati, per godervi al meglio l'esperienza offerta da Assassin's Creed Chronicles:

Requisiti minimi di sistema

CPU: Intel Core 2 Duo E8200 2.6 GHz/AMD Athlon II X2 240 2.8 GHz

GPU: nVidia GeForce GTS450/AMD Radeon HD5770

VRAM: 1024MB

Memoria: 2 GB

Spazio su disco: 4 GB

OS: Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 (32/64-bit)

DirectX 10

Requisiti raccomandati

CPU: Intel Core i3 2105 3.1 GHz/AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz

GPU: nVidia GeForce GTX 470/AMD Radeon HD5870

VRAM: 1024MB

Memoria: 4 GB

Spazio su disco: 4 GB

OS: Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 (32/64-bit)

DirectX 10

Possiamo allora scaricare gratis Assassin's Creed Chronicles da Ubisoft Store. Per farlo è necessario avere un account Uplay attivo e senza restrizioni, dunque ban, account supervisionato o altre limitazioni.