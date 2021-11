Ubisoft compie 35 anni: pioggia di sconti e 1000€ in palio

Ubisoft è in attività da ben 35 anni e – per festeggiare il compleanno – ha deciso di offrire una serie di sconti interessanti e contenuti aggiuntivi. Inoltre è stato pubblicato anche un video ufficiale, che celebra i 35 anni di atività della nota software house francese.

I festeggiamenti partono con l'apertura di un corposo giveaway, che mette in paio un voucher da 1000€ da spendere sullo store Ubisoft. Per partecipare al concorso occorre avere almeno 17 anni e collegarsi a questa pagina, una volta al giorno verrà estrato il fortunato vincitore che potrà aggiungere ben 1000 euro di credito al proprio Ubisoft Wallet, per poi fare shopping di giochi, DLC e contenuti aggiuntivi.

Inoltre, sullo store ufficiale sono presenti sconti fino all'80%, tra i giochi in offerta troviamo il nuovo Assassin's Credd Valhalla, oltre al solito Rainbow Six: Siege e ad altri titoli appartenenti al catalogo Ubisoft. Dal 4 novembre, sarà possibile giocare gratuitamente a Ghost Recon: Breakpoint per l'intero weekend, ogni settimana un nuovo gioco sarà accessibile senza alcun costo aggiuntivo.

Durante i festeggiamenti per i 35 anni di attività, il noto publisher offrirà anche una serie di contenuiti gratuiti per i suoi giochi di punta, come il nuovo Far Cry 6 e il sempreverde Rainbow Six. È stata pubblicata anche una pagina dedicata ai giochi in offerta a meno di 10€, con sconti e promozioni su alcuni titoli di punta e IP di minor rilievo.