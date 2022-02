Immortals Fenyx Rising in OFFERTA a Metà Prezzo

Immortals Fenyx Rising si trova in offerta su Amazon a 24,99€, con uno sconto del 53% e un prezzo dimezzato rispetto al listino. Questa in offerta è la copia fisica per PS4, giocabile anche da PS5 grazie alla retrocompatibilità della console di nuova generazione.

Il bellissimo open world di Ubisoft è chiaramente ispirato alle meccaniche tipiche di Zelda: Breath of the Wild, ma riesce ad offrire un gameplay divertente e caratterizzato da ottime intuizioni narrative. Il giocatore veste i panni di Fenyx, un’eroina alata in missione per salvare gli dei greci e la loro dimora da un’oscura maledizione. Con lei affronterete creature mitologiche, padroneggerete i leggendari poteri degli dei e sconfiggerete Tifone, il Titano più temibile della mitologia greca, in uno scontro epico.

Per chi ama il genere, Immortals è un gioco da non perdere ed è il momento giusto per recuperarlo, sfruttando proprio l'offerta in questione. Il gioco, uscito nel 2020, propone un mix di sequenze platform e battaglie action, con una grafica semplice ma curata nei minimi dettagli.

