Immortals Fenyx Rising, la Limited Edition per PS4 in offerta a meno di metà prezzo

Immortals Fenyx Rising, l'action-adventure di Ubisoft, è in offertissima nella sua versione Limited Edition per PlayStation 4 a soli 24,99 euro anziché 71,16. Un risparmio del ben 65%.

La Limited Edition include il gioco base più alcuni contenuti aggiuntivi, ovvero le armi benedette di Orione e le ali prismatiche. Il protagonista è Fenyx, un personaggio completamente personalizzabile nell'aspetto, mentre le sue avventure sono ambientate in un ampio mondo open world con ben sette regioni ispirate alla mitologia greca.

Fenyx è, infatti, un guerriero divino che avrà il compito di salvare gli dei greci dal titano Tifone, in cerca di vendetta dopo essere stato rinchiuso da Zeus nel Tartaro. Il titolo è caratterizzato da una vena ironica, con Prometeo che diventa il narratore principale mentre Zeus una sorta di narratore ben poco affidabile.

Affronta creature mitologiche, padroneggia i leggendari poteri degli dei e sconfiggi il nemico in uno scontro epico. Immortal Fenyx Rising si trova al momento in super offerta su Amazon a soli 24,99 euro invece di 71,16: praticamente meno di metà prezzo. Ricordiamo che si tratta della versione Limited Edition (esclusiva Amazon) per PlayStation 4.