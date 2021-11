Immortals Fenyx Rising per PS4 e PS5 è in offerta su Amazon (-58%)

Immortals Fenyx Rising per PS4 e PS5 si trova in offerta su Amazon a 29,99€, con uno sconto del 58% e un risparmio effettivo di oltre 40 euro.

L'ottimo open world riprende alcune meccaniche di gioco di Zelda: Breath of the Wild e le porta su PC, PlayStation e Xbox in salsa mitologica. Il giocatore veste i panni di Fenyx, un’eroina alata in missione per salvare gli dei greci e la loro dimora da un’oscura maledizione. Con lei affronterete creature mitologiche, padroneggerete i leggendari poteri degli dei e sconfiggerete Tifone, il Titano più temibile della mitologia greca, in uno scontro epico.

Uscito a fine 2020, Immortals Fenyx Rising è stato ben accolto sia dalla critica specializzata che dai giocatori, grazie ad un gameplay divertente e ben strutturato, con fasi di gioco platform e complesse sequenze action. Il titolo ha una grafica semplice ma molto gradevole, sfrutta appieno la potenza di calcolo delle console next-gen e garantisce un framerate alto e stabile.

Oggi Immortals Fenyx Rising è in offerta su Amazon a 29,99€, disponibile per PS4 e per PS5 e compatibile con la spedizione Prime, con consegna senza costi aggiuntivi entro 1-2 giorni lavoraitivi.