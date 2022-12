Assassin's Creed Valhalla è gratis per tutto il weekend: come scaricarlo subito su PC, PlayStation e Xbox

Mentre i fan degli Assassini più celebri del videoludo attendono maggiori notizie su Assassin’s Creed Mirage, prossimo capitolo della saga, e di tutte le altre produzioni legati al franchise, si torna a parlare di Assassin’s Creed Valhalla.

Sì perché, come precedentemente annunciato dai vertici di Ubisoft, da oggi, 16 dicembre 2022, l’avventura a mondo aperto con protagonista Eivor può essere scaricata e giocata gratuitamente. Ciò significa che è possibile andare avanti nel titolo senza alcun tipo di limitazione, almeno fino alla data indicata dalla promozione, fissata al 19 dicembre.

Potremo quindi mettere in download la versione completa di Assassin’s Creed Valhalla sulle console della famiglia Xbox – Xbox One, Xbox One X, Xbox One S e Xbox Series X/S – su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e PlayStation 5, e PC Windows tramite Ubisoft Connect su Ubisoft Store, Epic Games Store e Steam. Questi i link diretti:

I server del Free Weekend chiuderanno il 19 dicembre alle 13:00 del fuso orario italiano. Ubisoft specifica che “una volta terminato il weekend gratuito, i tuoi progressi verranno mantenuti se acquisterai il gioco.”

Si tratta insomma di una ghiotta occasione per provare con mano uno dei capitoli di Assassin’s Creed più amati e venduti degli ultimi anni.