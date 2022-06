Assassin's Creed: il remake del primo capitolo potrebbe uscire per i 15 anni della serie

Quella di Assassin’s Creed è una delle saghe videoludiche più rappresentative dell’intero settore. E che ora si avvia verso un traguardo importante, che fa rima con il suo 15esimo anniversario.

Traguardo, questo, che Ubisoft ha voluto festeggiare con un evento dedicato, che ha mostrato non solo tante novità per Assassin’s Creed Valhalla, ma ha anche dato appuntamento ai fan a settembre per scoprire il futuro del franchise. In più, la compagnia francese ha voluto proiettare nel corso delle celebrazioni un filmato del primissimo Assassin’s Creed, classe 2007.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che analizzando le immagini mostrate, si scopre come il video mostri in realtà uno schema di colori diverso rispetto al gioco originale e alcune texture apparentemente modificate, con una qualità grafica leggermente superiore. Ciò ha inevitabilmente scatenato le fantasie della community, convinta che “mamma” Ubi possa essere al lavoro su un remake o una remaster del primo episodio – da cui sarebbero per l’appunto tratte le immagini.

Il possibile remake del primo Assassin’s Creed, sempre a sentire questa teoria, potrebbe allora uscire a novembre, per festeggiare i 15 anni dall’uscita dell’avventura di Altair. Il primo Assassin’s Creed del 2007 non è mai stato riproposto su piattaforme moderne, a differenza ad esempio di Assassin’s Creed II e relativi seguiti, dunque potrebbe essere questa l’occasione giusta per riportarlo in vita.

Vi ricordiamo che per il momento ci muoviamo solo nel campo delle indiscrezioni non verificate. Voi cosa ne dite, gradireste un ritorno in grande stile dell’indimenticabile Altair?