Assassin's Creed Mirage: ecco quando sarà presentato il nuovo capitolo della saga

Ora è ufficiale: Assassin’s Creed Mirage è il nome del nuovo capitolo della celebre saga degli Assassini, come confermato dagli stessi sviluppatori di Ubisoft.

Dopo tutta una serie di rumor e leak che davano per certo il videogame, la casa francese non ha potuto fare altro che giocare a carte scoperte, per la gioia di quanti hanno apprezzato il più recente Assassin’s Creed Valhalla, ma soprattutto gli episodi più classici del franchise “rosso sangue”.

Sì perché, almeno secondo le indiscrezioni più accreditate, Assassin’s Creed Mirage dovrebbe abbandonare la svolta da actionRPG abbracciata dalle ultime incarnazioni del brand, per riscoprire il suo passato fatto di azione e fasi stealth; allo stesso modo, dovrebbero tornare le affollate ambientazioni cittadine, in una Baghdad agitata dal periodo conosciuto come l’anarchia di Samarra, fra l’861 e l’870 dopo Cristo.

Dal primo artwork diffuso da Ubisoft – potete vederlo in questo stesso articolo -, il protagonista di Assassin’s Creed Mirage sembrerebbe essere una versione più giovane di Basim Ibn Ishaq, personaggio già visto proprio in Assassin’s Creed Valhalla. Chi ha giocato Valhalla sa bene chi sia Basim, ma la storia che Ubisoft intende raccontare è del tutto inedita e rivela il percorso intrapreso dal personaggio per diventare un Occulto, quindi le sue missioni in favore della Confraternita e infine la metamorfosi legata alle sue effettive origini.

Assassin’s Creed Mirage: reveal e primo trailer, ecco quando

Assassin’s Creed Mirage verrà rivelato al prossimo Ubisoft Forward fissato per il 10 settembre 2022. Sarà questo il palcoscenico volto a rivelare tutti i particolari sulla prossima avventura a tema Assassin’s Creed in termini di gameplay, ambientazione, piattaforme previste e, magari, anche una data d’uscita.

Sempre a sentire le voci di corridoio, Mirage potrebbe essere l’ultimo episodio tradizionale e lasciare poi il posto alla piattaforma Infinity, su cui troveranno posto tante storie differenti, probabilmente legate anche al passato del brand e alle sue ambientazioni più iconiche, con Kassandra nel probabile ruolo di viaggiatrice del tempo che influenza gli eventi da dietro le quinte.

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game. We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 1, 2022

L’evento mediatico di Ubisoft, organizzato come di consueto in streaming, si terrà sabato 10 settembre alle ore 21:00 italiane.