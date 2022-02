Assassin’s Creed: The Ezio Collection è disponibile per Nintendo Switch

Ubisoft continua a supportare uno dei suoi franchise più importanti e, oltre a nuove espansioni per il più recente episodio, Valhalla, e un aggiornamento all’amato Origins, annuncia che Assassin’s Creed: The Ezio Collection è ora disponibile nei negozi di tutto il mondo per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, al prezzo suggerito di 49,99 euro: vi presentiamo il trailer della nuova collection e le sue caratteristiche.

Assassin’s Creed: The Ezio Collection comprende Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed Revelations, i DLC single player e i due cortometraggi Assassin’s Creed Lineage e Assassin’s Creed Embers. Avrete l’opportunità di vestire i panni di Ezio Auditore da Firenze, il più iconico Maestro Assassino del franchise. Assassin’s Creed: The Ezio Collection invita a scoprire o riscoprire due importanti capitoli della serie, completamente giocabili offline e in mobilità con Nintendo Switch.

Questa raccolta esclusiva sfrutta al meglio le possibilità di Nintendo Switch, comprese funzionalità aggiornate quali Modalità Portatile, Rumble HD, Interfaccia Touchscreen e HUD ottimizzato.

Assassin’s Creed: The Ezio Collection comprende nello specifico:

Assassin’s Creed II: In questo capitolo giocherete nei panni di Ezio, un nuovo Assassino che perpetra l’eredità dei suoi antenati durante l’Italia rinascimentale, tra Firenze e Venezia. Vivete in un ambiente ricco di potere, vendetta e cospirazioni mentre l’arte si perfeziona, usando armi e strumenti disegnati dal leggendario Leonardo da Vinci. Sono disponibili tutti i DLC per la campagna in solitaria, tra cui le avventure supplementari La battaglia di Forlì e Il falò delle vanità.

Assassin’s Creed Brotherhood: Ezio prosegue la sua lotta contro l’Ordine dei Templari: percorrete in lungo e in largo le strade della città di Roma, centro di potere, avidità e corruzione. Avrete bisogno di forza e attitudine al comando, per dirigere la Fratellanza che si riunirà al vostro fianco. Sono disponibili tutti i DLC per la campagna in solitaria, tra cui le avventure supplementari La questione copernicana e La scomparsa di Da Vinci.

Assassin’s Creed Revelations: Ezio deve lasciare la sua vita alle spalle in cerca di risposte. Camminate seguendo le orme del vostro mentore, il leggendario Altaïr, in un viaggio di scoperta e rivelazione. Questo percorso pericoloso vi porterà a Costantinopoli, cuore dell’Impero Ottomano, dove un crescente esercito di Templari minaccia di destabilizzare la regione. Il DLC The Lost Archive è disponibile per la campagna in solitaria.

Extra Bonus: due film su Ezio. In aggiunta al gioco, la raccolta comprende due cortometraggi che approfondiscono la sua storia: Assassin’s Creed Lineage e Assassin’s Creed Embers.

Questa collection è precedentemente uscita anche per PlayStation 4 ( 14,99 euro ) e Xbox One ( 14,9 euro ).

Per maggiori informazioni su Assassin’s Creed, visitate assassinscreed.com.

Per le ultime novità su Assassin’s Creed: The Ezio Collection, visitate https://www.ubisoft.com/it-it/game/assassins-creed/the-ezio-collection