Assassin's Creed Valhalla: nuovo DLC in arrivo e grossa espansione nel 2022?

Non è ancora finita con Assassin's Creed Valhalla. Anzi, se possibile, Ubisoft rilancia e raddoppia. Stando alle informazioni fornite dal giornalista e insider Tom Henderson, il publisher francese si starebbe preparando al lancio di un DLC a sorpresa questo mese.

L'annuncio potrebbe arrivare in occasione dei Game Awards 2021 che si terranno nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre. Si parla di sorpresa perché nel Season Pass non era mai stata menzionata la presenza di un terzo contenuto aggiuntivo.

There's a new Assassin's Creed Valhalla DLC coming this December (announcement at TGA?).

There's also a massive DLC expansion coming in March 2022. It's expected to be around 40 hours of additional gameplay and will be a "God of War-style" expansion, whatever that means.

