Assassin's Creed Valhalla (Ultimate Edition), super prezzo al 53% di sconto

Assassin's Creed Valhalla, l'ultimo capolavoro action RPG di Ubisoft, è in offertissima su Amazon a meno di metà prezzo: soltanto 56,47 euro anziché 119,99. Si tratta dell'Ultimate Edition per PC, perciò dopo l'acquisto riceverai un codice per riscattarlo. Il titolo è il dodicesimo capitolo della saga principale di Assassin's Creed, sequel di Assassin's Creed Odyssey ed è stato pubblicato nel novembre del 2020.

Assassin's Creed Valhalla: trama e contenuti aggiuntivi

Vesti i panni di Eivor, combattente senza paura e leggenda tra tutti i vichinghi. Conduci il tuo clan dal desolante gelo della Norvegia fino al cuore delle praterie dell'Inghilterra del nono secolo. Fonda il tuo insediamento e parti alla conquista di una terra ostile con ogni mezzo necessario: tutto pur di ottenere la gloria del Valhalla. Nell'epoca dei vichinghi l'Inghilterra è una nazione divisa, in cui ciascun regno è pronto a muovere guerra al vicino. Questo caos cela una terra ricca e sorprendente, che attende solo di essere conquistata. Sarai tu a farlo?

L'Ultimate Edition comprende, oltre al gioco, anche una serie di contenuti aggiuntivi.

Il Season Pass : Estendi la tua esperienza di gioco. Ottieni l’accesso a nuovi epici contenuti, esplora nuove terre e trova nuove armi e strumenti. Goditi l’immersiva Story Mission disponibile al lancio.

: Estendi la tua esperienza di gioco. Ottieni l’accesso a nuovi epici contenuti, esplora nuove terre e trova nuove armi e strumenti. Goditi l’immersiva Story Mission disponibile al lancio. L'Ultimate Pack: Instilla la paura nel cuore dei tuoi nemici, affronta impervie scalate e guada fiumi impetuosi con il set di oggetti inclusi nell’ Ultimate Pack*:

– Il Pacchetto “Dotazione del Berserker” include l’Ascia Barbuta, lo Scudo Leggero della guardia ursina, una nuova skin per il tuo Corvo, il Lupo Destriero Haiti e il Set del Berserker per Eivor;

– Il Pacchetto “Nave Lunga del Berserker ”include una maestosa Nave fornita dell’esclusiva polena e un set di nuove Vele;

– Il Pacchetto “Insidiamento del Berserker” include strumenti aggiuntivi per personalizzare il tuo insediamento in Inghilterra;

– Un Set di Rune per modificare le armi o potenziare i pacchetti di tua scelta.

