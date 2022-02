Assassin's Creed: weekend di gioco gratuito di Valhalla e tutta la serie in forte sconto

Questo sarà forse il miglior week end dell’anno per giocare ad Assassin’s Creed, e in particolare all’ultimo capitolo della saga, Valhalla. Ubisoft lancia infatti un weekend di gioco gratuito per Assassin’s Creed Valhalla e una grande promozione sul franchise sul suo store.

In Assassin’s Creed Valhalla il giocatore si cala nei panni di Eivor, il cui destino è quello di diventare una leggenda tra i vichinghi. Esplorate un mondo aperto dinamico e spettacolare e sfidate la brutalità del medioevo inglese. Nemici da razziare, un insediamento da espandere, il potere politico da accrescere: fate quanto serve per conquistarvi un posto tra gli déi nel Valhalla.

Potrete giocare gratuitamente alla versione completa di Assassin’s Creed Valhalla fino alle 20:00 del 28 febbraio (ora locale). La prova gratuita è disponibile per tutti i sistemi: PC (tramite Ubisoft Connect), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Stadia. Una volta terminato il weekend gratuito, i progressi verranno mantenuti se acquisterete il gioco.

L’Ubisoft Store e lə Comic Artist Valeria Favoccia si uniscono ora per un’offerta unica ed irripetibile per la serie. Se il weekend di prova di Assassin’s Creed Valhalla vi ha conquistato o se avete perso una delle ultime release come Assassin’s Creed Odyssey, ora è il momento giusto. Risparmiate fino al 60% su Assassin’s Creed Valhalla, fino al 75% su Assassin’s Creed Odyssey e fino all’80% su Assassin’s Creed Origins. Mentre scegliete il vostro Assassin’s Creed preferito scoprite anche i contenuti della nuovissima espansione di Assassin’s Creed Valhalla, L’alba del Ragnarök, o anche i primi mitologici giochi della serie; infine potrete anche rivivere i fasti del Rinascimento italiano con la Ezio Collection, ora disponibile anche su Switch.

Favoccia, conosciutə anche come Lux, ha lavorato per Titan Comics, Boom! Studios, Dark Horse Comics, Respawn Entertainment ed è un orgoglioso membro dell’Assassin’s Creed Mentors Guild Ha iniziato a postare le sue fanart online prima ancora di essere accoltə dalla community di Assassin’s Creed.

Adoro disegnare pose dinamiche e design dei personaggi. Ecco perchè quando ho giocato al primo Assassin’s Creed per la prima volta, mi catturò immediatamente! E’ stato amore a prima vista e Assassin’s Creed per me ha sempre avuto il sapore di casa ed è sempre stato in sintonia con i miei gusti ed il mio modo di disegnare.

afferma Favoccia.