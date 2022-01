Il Consumer Electronics Show 2022 di Las Vegas continua a riservare interessanti sorprese relative all'universo ludico. Dopo l'interfaccia Samsung Gaming Hub, che trasforma i televisori dell'azienda sudcoreana in piattaforme per il cloud gaming, arrivano le nuove proposte firmate ASUS ROG.

Alla fiera tech il noto brand ha presentato nuovi hardware che molti videogiocatori vorranno vedere sulle proprie scrivanie. A spiccare sono i due monitor ROG Swift OLED PG42UQ (il primo schermo OLED da gaming da 42 pollici) e ROG Swift PG48UQ.

I due dispositivi condividono gran parte delle caratteristiche, dalla risoluzione 4K al refresh rate di 120Hz, dal rapporto di contrasto di 1.000.000:1 al tempo di risposta di 0,1 ms. Si parla di 10 bit per quanto riguarda la profondità di colore reale, a cui si aggiunge il 98% di copertura del gamut DCI-P3. Infine, due porte HDMI 2.1, due HMDI 2.0, una DisplayPort 1.4 e un hub USB.

Da segnalare sono poi il dissipatore di calore e il flusso d'aria interno che ASUS ha realizzato per tenere a bada le temperature, tenendole al di sotto dei 50 gradi.

Per i gamers, la scelta è semplice. Con un pannello antiriflesso, un dissipatore di calore personalizzato, due porte HDMI 2.1, i monitor ROG Swift OLED offrono un'esperienza di gioco che i tradizionali televisori OLED non possono eguagliare.

Il monitor per gli eSport

Il ROG Swift PG27AQN viene presentato come “il monitor da gaming a 1440p più veloce al mondo”. Il display da 27 pollici ha una risoluzione di 2560×1440, ma a lasciare a bocca aperta è il refresh rate di 360Hz.

In passato, gli appassionati potevano raggiungere un frame rate così alto da sfruttare tali frequenze di aggiornamento solo con impostazioni ottimizzate e risoluzioni basse. Oggi, le schede grafiche di fascia alta offrono così tanta potenza che i giocatori possono sfruttare una frequenza di aggiornamento di 360Hz in molti giochi della sfera degli eSport anche quando giocano a 1440p. Il PG27AQN offre ai giocatori la possibilità di giocare sia con animazioni ultra fluide che con una immagine incredibilmente dettagliata.

Schede tecniche alla mano, i nuovi monitor della linea Republic of Gamers hanno tutte le carte in regola per diventare gli oggetti del desiderio di tanti. Manca tuttavia un dettaglio fondamentale: il prezzo. ASUS li annuncerà in seguito, ma – viste le caratteristiche – è lecito pensare che per mettere le mani su uno dei tre schermi sopra descritti bisognerà investire una somma non indifferente.