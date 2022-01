Banjo-Kazooie arriva oggi su Nintendo Switch per gli abbonati: ecco il trailer di lancio

Lo avevamo già anticipato il mese scorso, ora è ufficiale: Banjo-Kazooie entrerà oggi, 20 gennaio, a far parte del catalogo di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Per festeggiare l'arrivo dell'amatissimo platform 3D, sviluppato da Rare e rilasciato per la prima volta nel 1998 su Nintendo 64, la casa di Kyoto ha pubblicato un trailer di lancio in cui possiamo dare un primo sguardo alla divertentissima avventura che ci attende.

In Banjo-Kazooie vestirai i panni del protagonista Banjo, un buffo orso un po' tontolone, e Kazooie, un'uccellina di razza fittizia che lo accompagna all'interno del suo zaino. La trama segue le avventure di questo bizzarro duo, alle prese con la malvagia strega Gruntilda che ha rapito Tooty, la graziosa sorellina di Banjo, per usarla come cavia della sua invenzione ruba-bellezza. Riusciranno i due protagonisti a superare i numerosi ostacoli che li attendono lungo il percorso e a raccogliere tutte le note musicali e pezzi di puzzle necessari? Se sarai fortunato, potrai anche imbatterti nello stregone Mumbo Jumbo che ti sottoporrà ad una serie di trasformazioni magiche, grazie alle quali imparerai 20 mosse diverse. Molto utili per attraversare i nove mondi di gioco disponibili, no?

Banjo-Kazooie entra così a far parte della rosa dei dieci giochi inclusi nell'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo (una versione upgrade di quello standard), in cui spiccano classici del calibro di Super Mario 64, Mario Kart 64 e The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Attualmente, stando alle prime dichiarazioni di Nintendo, ancora cinque titoli dal passato mancherebbero all'appello: parliamo di The Legend of Zelda: Majora's Mask, Kirby 64: The Crystal Shards, Pokémon Snap, Mario Golf e F-Zero X.