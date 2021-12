Nintendo Switch Online, Banjo-Kazooie è il prossimo titolo N64 in arrivo (a gennaio)

Dopo Paper Mario (rilasciato ieri, 10 dicembre), un nuovo titolo retro si aggiunge alla libreria di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo: si tratta di Banjoo-Kazooie, amatissimo platform 3D pubblicato per la prima volta nel 1998 su Nintendo 64. Per ora Nintendo non ha ancora specificato una data, confermando un generico “gennaio 2022”.

Per il momento, però, l'annuncio riguarda soltanto il Giappone: ancora non è chiaro se il titolo si farà strada fino in Occidente, ma la probabilità è comunque piuttosto alta. Banjo-Kazooie si unisce così alla rosa dei dieci giochi inclusi nell'abbonamento, fra cui spiccano nomi noti come Super Mario 64, Mario Kart 64 e The Legend od Zelda: Ocarina of Time.

Al momento, escludendo i due nuovi arrivati, sono previsti altri cinque titoli del passato, che dovrebbero rivedere la luce sulla ibrida Nintendo: Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Majora's Mask, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf e F-Zero X. Fra le lamentele su prezzi e problemi tecnici che hanno interessato il nuovo servizio di Nintendo, qualche mese fa un dataminer svelò la possibile aggiunta di nuovi giochi, nello specifico di 38 titoli per Nintendo 64 e 52 per SEGA Mega Drive, suggerendo anche l'arrivo di una nuova piattaforma (forse Game Boy).

Nel frattempo attendiamo l'annuncio globale di Banjo-Kazooie, epica avventura a piattaforme in 3D in cui il giocatore veste di panni di Banjo (il buffo orso protagonista del gioco) e Kazooie (un esemplare di razza fittizia) che insieme esplorano nuovi mondi alla ricerca di note musicali e pezzi di puzzle, chiamati Jiggles.