Paper Mario è il prossimo gioco del N64 ad aggiungersi al Nintendo Switch Online

Paper Mario, ovvero l'iconico GDR con protagonista l'idraulico baffuto, è pronto ad aggiungersi al catalogo dei giochi del N64 presente sul Nintendo Switch Online. Un trailer della Grande N ha annunciato che il pacchetto d'espansione di Nintendo Switch Online sta per accogliere questo classico, uscito per la prima volta nel 2000.

Inizialmente, il catalogo dei titoli risalenti all'era Nintendo 64 contava 9 giochi. Successivamente, questo è andato aggiornandosi, accogliendo nuove storiche perle videoludiche. Purtroppo, sono state molte le lamentele che, agli esordi del pacchetto, si sono susseguite per via della scarsa ottimizzazione che i videogiochi del catalogo avevano subito.

Dopo alcuni aggiornamenti, tuttavia, pare che la situazione sia migliorata limitatamente a qualche titolo. Il decimo (ed primo ad aggiungersi in corsa), come già anticipato, è proprio Paper Mario. Questo diverrà disponibile a partire dal 10 dicembre 2021 per gli utenti che hanno sottoscritto l'abbonamento a Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

La trama, non distante dalle altre iterazioni della serie, vede Mario salvare nuovamente la Principessa Peach, rapita ancora una volta dal terribile Bowser. Per giungere in aiuto della principessa, Mario dovrà andare alla ricerca dei sette Spiriti Stellari e liberare il Regno dei Funghi dall'oppressivo dominio dei Koopa.

Con Paper Mario potrai esplorare un'incredibile varietà di ambientazioni: dalla giungla tropicale, all'Isola di Lavalava e, ancora, fino alle gelide vette montane. Sparsi per il mondo di gioco, inoltre, ci sono 50 distintivi che, se raccolti e ben equipaggiati, potranno conferire abilità speciali a Mario.

Il sistema di combattimento a turni metterà sotto i riflettori la capacità del giocatore di elaborare strategie tagliate su misura per la situazione, come nei migliori GDR. L'obiettivo finale, ovviamente, è quello di mettere a tacere una volta per tutte Bowser, prima che le sue azioni rovinino completamente il Regno dei Funghi.