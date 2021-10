Nintendo Switch Online, un datamine svela l'arrivo di molti altri giochi (e forse una nuova console)

Nonostante le lamentele sui prezzi (aumentati un po' troppo secondo i fan) e una partenza non senza qualche problema tecnico, il nuovo Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo è ufficialmente attivo dal 26 ottobre. Tempo pochi giorni, quindi, e le prime speculazioni sul servizio online della casa di Kyoto hanno iniziato a comparire in rete. Alcuni dataminer, infatti, avrebbero scovato qualche succosa novità: pare che in futuro sia in programma l'aggiunta di 38 titoli per Nintendo 64 e 52 titoli per SEGA Mega Drive.

Nintendo Switch Online: anche una nuova piattaforma in arrivo?

Le liste ricavate dai dataminer e pubblicate su Twitter dall'utente MondoMega non fanno chiarezza su quali giochi effettivamente approderanno su Nintendo Switch (nonostante la grande N abbia annunciato grandi ritorni, come The Legend of Zelda: Majora's Mask e Pokémon Snap), ma ad indicare la quantità è una numerazione ben precisa. La stessa che ha acceso le speranze su un rumor ancora più intrigante: l'aggiunta di una nuova piattaforma al parco digitale Nintendo. A suggerirlo sarebbe proprio l'elencazione numerica delle console attualmente giocabili virtualmente. Ogni titolo nel leak contiene un numero che lo lega alla piattaforma di riferimento, NES e SNES sono assegnate rispettivamente all'1 e al 2, mentre N64 e SEGA al 3 e al 5, lasciando libero il numero 4. Che sia un indizio dell'arrivo del tanto atteso Game Boy?

and if you're still questioning additional NSO platforms beyond these two, look at the first number of the game IDs for each platform. N64 is 3, MD is 5; SNES was 2, you can figure out what that means. — MondoMega (@Mondo_Mega) October 26, 2021

Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, ricordiamo, può essere acquistato al prezzo di 39,99 euro per 12 mesi per quanto riguarda il piano individuale, mentre il piano famiglia (che supporta fino ad un massimo di 8 account Nintendo) ammonta a 69,99 euro annuali. Il pacchetto offre una selezione di titoli per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive ancora limitata, sebbene di qualità (come The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Sonic 2). In più, chi sottoscrive l'abbonamento riceverà compreso nel prezzo anche l'accesso gratuito al nuovo DLC “Happy Home Paradise” per Animal Crossing, annunciato all'interno dell'ultimo direct dedicato.