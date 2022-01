Battlefield 2042, in arrivo due update che miglioreranno l'esperienza di gioco: tutti i dettagli

I prossimi aggiornamenti porteranno alcune novità in Battlefield 2042, lo “sfortunato” sparatutto sviluppato da DICE ed EA. Ad annunciarlo è il profilo Twitter ufficiale, che ha illustrato una panoramica sui contenuti in arrivo.

Partiamo dalla patch 3.2, in arrivo domani 20 gennaio, che agirà sul lato tecnico del gioco sistemando bug e problemi di stabilità (il log completo deve ancora essere rilasciato). Sono previste, inoltre, modifiche alla gestione dell'XP in Portal, mentre saranno attivati nuovi server e modalità di gioco per migliorarne Mastery e Weekly Mission.

Il più corposo sarà però l'update 3.3, previsto per la metà di febbraio. L'aggiornamento porterà con sé miglioramenti alla scoreboard – uno dei “tasti dolenti” al lancio del titolo –, che porrà maggiormente l'attenzione sulle prestazioni dei player e sulla possibilità di osservarne i dati di gioco all'interno di un'interfaccia rivisitata.

Let's talk about the next set of updates coming to #Battlefield2042 and what to expect in the coming weeks

Here's a thread with news on upcoming patches, Portal XP Changes, and updates on requested features like Scoreboard & Cross Platform VOIP 🧵👀 pic.twitter.com/bxkutjh97S

