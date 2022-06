Battlefield 2042: Stagione 1 ai nastri di partenza, data di inizio e trailer

Dopo un lancio decisamente sotto tono, Battlefield 2042 è pronto a recuperare terreno e a tentare la strada del rilancio.

Rilancio che, nelle intenzioni di DICE e Electronic Arts, fa rima con la Stagione 1. Denominata Zero Hour, segnerà un nuovo inizio per l’esperienza sparacchina multiplayer, come confermato dal trailer pubblicato nelle ultime ore dal team di sviluppo, e visibile in testata di articolo.

Il video illustra tutti i contenuti messi a punto per i giocatori, e conferma la data di inizio della prima season. Zero Hour partirà quindi il 9 giugno 2022 su tutte le piattaforme – vale a dire PC e console PlayStation e Xbox. Oltre al filmato, tutte le novità della prima Stagione sono illustrate anche sul sito ufficiale di EA, che invita i fan a “scatenare l’inaspettato“.

Piatto forte della Stagione 1 di Battlefield 2042 è rappresentato certamente della nuova mappa, chiamata Esposizione. I ragazzi di DICE la descrivono come un impervio campo di battaglia ambientato tra le montagne canadesi, caratterizzato da combattimenti terra-aria e scontri di fanteria.

La nuova Specialista, invece, si chiama Ewelina Lis, ed arriva in Battlefield 2042 equipaggiata con un lanciarazzi G-84 TGM, utile per distruggere più agevolmente elicotteri e mezzi blindati. Tra gli equipaggiamenti inediti in arrivo con la Stagione 1 troviamo poi Ghostmaker 10 e BSV-M, oltre alle cannoniere stealth RAH-68 Huron e YG-99 Hannibal.

Per chiudere non manca il Pass Battaglia specifico di Battlefield 2042 dedicato a Zero Hour, composto da 100 livelli utili ad ottenere come ricompense la Specialista Lis e molti altri elementi tra armi, veicoli ed oggetti di personalizzazione.