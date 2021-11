Battlefield 2042 in super OFFERTA per tutte le piattaforme

Battlefield 2042 è diventato disponibile da meno di 24 ore eppure già le offerte sembrano piovere a dirotto. Se ancora non hai acquistato la tua copia capiti al posto giusto al momento giusto visto che puoi rimediare all'istante risparmiando persino sul prezzo di listino. Su Amazon, infatti, trovi qualunque versione dedicata a una piattaforma differente in promozione. Cosa aspetti?

Le spedizioni non solo sono veloci e gratuite, ma avvengono in un solo giorno se possiedi Prime.

Acquista subito la tua copia di Battlefield 2042

Tra i titoli più attesi dell'anno c'era proprio lui, Battlefield 2042. Nel corso degli ultimi mesi l'adrenalina era accresciuta al massimo e una ragione in fin dei conti c'è: questo nuovo capitolo è veramente pazzesco.

Per farti entrare nel mood ti anticipo che puoi partecipare a partite con 128 giocatori in contemporanea per battaglie che davvero sfiorano il realismo più accurato. In più la modalità Portal non ha aiutato a placare gli animi dal momento che è una novità assoluta.

Tornando a noi, in ogni caso, ti faccio sapere che puoi acquistare la tua copia di Battlefield 2042: