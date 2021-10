Battlefield 2042 per Xbox Series X è in promozione: non lo compri?

Lo strepitoso Battlefield 2042 è in promozione su Amazon. Il piccolo ribasso del 10% lo fa diventare tuo a soli 71,99€. Ovviamente lo sconto non è elevato ma è una buona scusa per cedere alla tentazione e provare questo titolo sulla tua nuovissima console next gen. Non ne approfitti?

Se lo acquisti fin da subito hai l'occasione di riceverlo anche lo stesso giorno di uscita ossia il 19 novembre 2021. A tal proposito ti informo che non devi pagare neanche un euro aggiuntivo per le spedizioni, quindi cosa stai aspettando ancora?

Battlefield 2042: sii uno dei primi a giocarlo

L'uscita di questo titolo si fa sempre più vicina e se da tempo lo stai osservando, beh caro mio ti informo che faresti bene a cliccare su quel “acquista ora”. La promozione è a tempo limitato quindi potresti non trovarla più e non riuscire a risparmiare il 10% che ora come ora risulta conveniente.

In più a rendere il tutto più interessante ci sono i bonus pre order a cui puoi accedere esclusivamente prima della data di rilascio. Con questi potenzi il gameplay rendendolo ancora più coinvolgente e dinamico.

Non hai seguito gli aggiornamenti e non sai cosa aspettarti? Per farti un veloce recap ti accenno che il gioco sarà ambientato nel 2042 ovviamente, in un mondo dominato dal caos. Avrai l'occasione di giocare con ben 128 giocatori in contemporanea per sfide e partite all'ultimo sopravvissuto. Per primeggiare, ovviamente, potrai fare affidamento su un arsenale all'avanguardia che dovrai saper utilizzare in ambienti vasti e dinamici.

Inoltre potrai scegliere anche due modalità di gioco innovative: la Hazard Zone e Portal.

In altre parole sì, sarà un altro Battlefield ma completamente diverso da ciò che hai sempre conosciuto. Approfittane subito e preordina la tua copia per Xbox Series X su Amazon a soli 71,99€. A partire dalla data di rilascio lo ricevi a casa in tempi rapidi e senza costi aggiuntivi.