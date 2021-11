Battlefield 2042: provalo per 10 ore con Xbox Game Pass e EA Play

L'accesso anticipato al nuovo Battlefield 2042 è disponibile da oggi, 12 novembre 2021, per tutti gli acquirenti delle versioni Gold e Ultimate del gioco, mentre per la versione base occorre attendere al 19 novembre. Anche gli abbonati a EA Play e Xbox Game Pass possono accedere all'Early Access, con ben 10 ore di prova senza alcun costo aggiuntivo.

Per giocare con 7 giorni di anticipo a Battlefield 2042 basta abbonarsi a Xbox Game Pass o EA Play e scaricare il gioco su PC e console, la prova gratuita di 10 ore consentirà a moltissimi giocatori di toccare con mano il nuovo FPS di DICE, prima di decidere se procedere o meno con l'acquisto.

Si tratta di un'ottima occasione per provare in anticipo il nuovo BF 2042, senza necessariamente acquistare una delle versioni più costose del gioco. La prova gratuita da accesso al gioco completo, inoltre i progressi accumulati verranno salvati e potranno essere trasferiti nel gioco completo, in caso si decida di acquistarlo in un secondo momento.

Reduce da una fase open beta non proprio entusiasmante, Battlefield 2042 ha l'arduo compito – con le nuove modalità Portal e Hazard Zone – di riportare in auge la celebre serie sparatutto sviluppata da DICE e pubblicata da Electronic Arts. Ricordiamo che il gioco completo sarà disponibile su PC e console di nuova e precedente generazione a partire dal 19 novembre.