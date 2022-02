Bethesda abbandona il suo launcher: tutti i giochi tornano su Steam

Dopo una parentesi di sei anni, Bethesda abbandona il suo launcher per tornare con Steam. L’azienda aveva infatti deciso di “staccarsi” dalla piattaforma di Valve nel 2016, rilasciando un launcher proprietario dove convogliare tutti i suoi giochi.

Funzionale ed essenziale, ma soprattutto un grande risparmio per l’azienda che avrebbe così evitato di concedere a Valve il 30% delle vendite sulla sua piattaforma. Tuttavia, a quanto pare il launcher non ha dato i frutti sperati. E così Bethesda ha deciso di mandarlo in pensione, tornando su Steam. “Molti giochi vedranno trasferiti anche i rispettivi salvataggi – spiega l’azienda – mentre alcuni richiederanno uno spostamento manuale. Per i giochi che lo richiedono, utilizzerete comunque le vostre credenziali di accesso Bethesda.net per accedere e giocare”.

📣 ATTENTION PC PLAYERS: We are retiring the Bethesda Launcher and moving to Steam. Here’s everything you’re going to want to know about what to expect and how to migrate your Bethesda Library to Steam: https://t.co/KBBokFeZkt pic.twitter.com/f0KWBqd0kp — Bethesda (@bethesda) February 22, 2022

Non sono ancora state annunciate date precise per il “switch-off” ma le opzioni di trasferimento dei titoli da un launcher all’altro saranno rese disponibili a partire da aprile. Quando sarà il momento, verranno incluse tutte le informazioni dettagliate. Ciò che è certo è che il processo coinvolgerà tutti i giochi presenti nella libreria utente e il portafoglio: nessun dato andrà perduto, conferma Bethesda.

È ancora presto per avere informazioni più specifiche. In ogni caso, gli account Bethesda.net continueranno ad esistere e verranno utilizzati per accedere a quei giochi e servizi che lo richiedono come, ad esempio, Fallout 76. La conferma arriva direttamente da una FAQ pubblicata dall’azienda. Nel frattempo, possiamo dare un’occhiata a tutti i giochi in arrivo nel 2022.