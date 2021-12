I giochi Bethesda in arrivo nel 2022

Bethesda si prepara a un altro anno di importanti uscite nel 2022. Il publisher statunitense, che adesso fa parte di Xbox Game Studios, ci ha voluto ricordare i suoi titoli più importanti in arrivo l'anno prossimo, senza dimenticare ovviamente gli aggiornamenti per i giochi già disponibili.

La grande attesa degli appassionati è rivolta senza dubbio nei confronti di Starfield: si tratta non solo della prima nuova IP dello studio da oltre 25 anni, ma anche uno dei primi progetti concreti realizzati in collaborazione con Microsoft. Il gioco sarà infatti una esclusiva PC e Xbox Series X/S e sarà disponibile su Game Pass il giorno del lancio.

Andiamo però a scoprire cosa ci riserverà il 2022 di Bethesda.

Ghostwire: Tokyo

Sviluppatore: Tango Gameworks

Piattaforme: PC e PlayStation 5

Data di uscita: inizio 2022

Ghostwire: Tokyo è il nuovo progetto di Tango Gameworks, il team guidato da Shinji Mikami e autore di The Evil Within. Ambientato in una Tokyo funestata da forze letali non appartenenti a questo mondo, dovremo allearci con una potente entità spettrale e padroneggiare un poderoso arsenale per svelare la verità dietro le sparizioni causate da un pericoloso occultista. Il gioco arriverà su PC e, in esclusiva console temporanea, su PlayStation 5.

Redfall

Sviluppatore: Arkane Austin

Piattaforme: PC e Xbox Series X/S

Data di uscita: estate 2022

Redfall è uno sparatutto multiplayer cooperativo open world realizzato dal team di Arkane Austin, autore di Prey e Dishonored. Il gioco proverà ad offrire le tipiche caratteristiche dei titoli Arkane, con un mondo accuratamente realizzato e meccaniche ludiche creative calate in un contesto multigiocatore co-op. Il gioco è in lavorazione in esclusiva per PC e Xbox Series X/S e sarà incluso al D1 con Xbox Game Pass.

Starfield

Sviluppatore: Bethesda Game Studios

Piattaforme: PC e Xbox Series X/S

Data di uscita: 11 novembre 2022

Chiudiamo come avevamo iniziato: Starfield è la prima nuova IP in 25 anni di Bethesda Game Studios, il team di sviluppo che ha creato The Elder Scrolls V Skyrim e Fallout 4. Il titolo è un gioco di ruolo di nuova generazione di genere fantascientifico, che permetterà di creare il nostro personaggio e avventurarci nell'esplorazione della galassia per svelare il più grande mistero dell'umanità. In lavorazione esclusiva per PC e Xbox Series X/S, sarà incluso al giorno del lancio con Xbox Game Pass.

Inoltre, ci sarà spazio anche per titoli già presenti sul mercato. The Elder Scrolls Online si aggiornerà con una nuova avventura che durerà per tutto il 2022, mentre in Fallout 76 potremo avventurarci nella prima escursione oltre i confini della Virginia Occidentale grazie a “Spedizioni: Il Pitt”.

Infine, e questo lo aggiungiamo noi, a settembre dovrebbe debuttare la versione Xbox di Deathloop, visto che scadrà l'esclusiva temporanea per PlayStation 5. In tal senso però è bene attendere comunicazioni ufficiali da Bethesda e Microsoft.