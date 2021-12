Starfield non sarà doppiato in lingua italiana?

Starfield potrebbe non essere doppiato in lingua italiana. È il suggerimento che arriva direttamente dalla pagina Steam ufficiale del gioco, in cui l'idioma di Dante non sembra essere incluso tra quelli supportati in termini di localizzazione vocale.

I doppiaggi pare infatti saranno disponibili soltanto in inglese, francese, tedesco, spagnolo e giapponese. Quest'ultima era stata confermata qualche tempo fa da Bethesda stessa, in un messaggio di apertura volto ai giocatori nipponici.

In attesa quindi che questa informazione venga confermata da Microsoft o Bethesda, non è sicuramente una buona notizia per gli appassionati nostrani. Considerato in effetti che gli ultimi giochi dello sviluppatore, Skyrim e Fallout 4, presentavano invece anche il doppiaggio in lingua italiana.

Difficile da dire al momento a cosa sarebbe dovuta questa scelta, ma non si tratta certo di un unicum negli ultimi tempi tra le produzioni tripla-A. Il recente Far Cry 6, ad esempio, è arrivato sul mercato nostrano senza alcun doppiaggio in italiano, a differenza dei suoi predecessori. Lo stesso destino è stato riservato a Forza Horizon 5, anche se in quel caso si trattava di un trend già attivo anche dal capitolo precedente, e sarà così pure per Dying Light 2.

Starfield sarà del resto un gioco zeppo di dialoghi, con oltre 150.000 linee di conversazione già registrate che ha coinvolto il lavoro di circa 300 attori. È un numero che supera di gran lunga quanto visto proprio con Fallout 4 e Skyrim. Dover leggere dei sottotitoli, almeno per i giocatori italiani che non masticano inglese, potrebbe per alcuni non essere un'esperienza piacevole.

Starfield è in lavorazione in esclusiva per PC e Xbox Series X/S e sarà disponibile dall'11 novembre 2022 incluso nel catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass.