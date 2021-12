Xbox Game Pass per PC diventa...PC Game Pass!

Microsoft ha deciso di cambiare il nome di Xbox Game Pass per quanto riguarda l'universo dal gaming mouse e tastiera. Da ora in avanti infatti si chiamerà semplicemente PC Game Pass: una svelta voluta per semplificare le cose ai giocatori PC e non creare confusione con l'ex omonimo per console Xbox.

We heard a rumor that we’re changing our logo and name. the rumor is true — PC Game Pass (@XboxGamePassPC) December 10, 2021

Il logo continuerà comunque ad includere il simbolo distintivo del marchio Xbox, a testimonianza che per il colosso di Redmond continuerà a trattarsi di un universo unico, che comprende PC, console e dispositivi mobile. Tuttavia, precedentemente i tre differenti livelli di abbonamento avevano praticamente lo stesso nome: Xbox Game Pass, Xbox Game Pass per PC e Xbox Game Pass Ultimate. In questo modo, si tende a fare maggior chiarezza tra l'offerta PC e quella per console.

L'occasione è stata buona per ricordare anche alcuni dei giochi in arrivo su PC Game Pass al Day One:

Total War: WARHAMMER III

Redfall

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Atomic Heart

Slime Rancher 2

A Plague Tale: Requiem

Starfield

Pupperazzi

Space Warlord Organ Trading Simulator

Replaced

Somerville

Eiyuden Chronicle: Rising

Scorn

A questi se ne aggiungono altri quattro, annunciati ieri durante la cerimonia di premiazione per i Game Awards 2021:

Sniper Elite 5

Pigeon Simulator

Trek to Yomi

Un gioco non annunciato da Hugecalf Studios

PC Game Pass ha un costo mensile di 9.99 euro e permette di accedere a un vasto catalogo di giochi, che adesso include anche i titoli Bethesda e l'intera libreria inclusa in EA Play per PC.