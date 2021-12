Forza Horizon 5: l'ultimo hotfix risolve i problemi della patch

Allarme rientrato per i giocatori di Forza Horizon 5. Playground Games ha infatti fatto sapere di aver pubblicato un hotfix esclusivamente dedicato alle versioni Xbox Series X e S del gioco.

Obiettivo del piccolo aggiornamento è quello di risolvere le problematiche sorte con l'ultima patch, che aveva reso praticamente ingiocabile il titolo sulle console Xbox di ultima generazione.

Il bug, come ha ammesso lo stesso sviluppatore britannico, era correlato al sistema dei salvataggi: non funzionando più correttamente, comprometteva non soltanto la rapidità dei tempi di caricamento, che in alcuni casi potevano diventare infiniti, ma persino la stabilità del codice.

In molti hanno prontamente segnalato lo scorso weekend la comparsa di questi errori, che sarebbe stata particolarmente diffusa su Xbox Series X e S. Il nuovo update, che porta il gioco alla versione 3.416.408.0, sembra aver ristabilito la situazione alla normalità. Noi stessi possiamo confermare che dopo aver ripreso Forza Horizon 5 in seguito all'hotfix non abbiamo più riscontrato gravi problematiche di sorta.

È il modo migliore quindi per festeggiare il recente traguardo di 12 milioni di giocatori raccolti in appena un mese: un risultato che dal predecessore Forza Horizon 4 venne raggiunto soltanto un anno dopo dal lancio.

Forza Horizon 5 è disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X/S, incluso nel catalogo di Xbox Game Pass. Nonostante il grandissimo successo di critica, il racing game non è stato inserito tra le nomination come “Gioco dell'Anno” ai prossimi Game Awards, cosa che ha scatenato qualche polemica.

Ne abbiamo parlato in un nostro articolo, affiancandolo ad altri due giochi che a nostro parere avrebbero meritato di far parte della lista.