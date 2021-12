Forza Horizon 5: l'ultima patch ha creato qualche problema

L'ultimo aggiornamento di Forza Horizon 5, pubblicato qualche giorno fa, mirava a migliorare alcune problematiche legate al sistema dei riconoscimenti, alla stabilità generale del gioco e a modalità multiplayer come Horizon Arcade. Molti utenti stanno però segnalando che in realtà le prestazioni e il funzionamento dell'intero comparto online siano nettamente peggiorate.

Le segnalazioni sono giunte per tutto lo scorso weekend e sono state immediatamente raccolte da Playground Games che sarebbe già all'opera su un nuovo fix. Tra i bug maggiormente indicati spiccano infiniti tempi di caricamento che comparirebbero dopo l'acquisto o la personalizzazione di una nuova auto. In generale, tuttavia, si nota una minor stabilità del gioco, che va in errore abbastanza spesso in differenti occasioni.

I understand this won't be happening to everyone and I'm super happy that it isn't.

These are problems that are effecting me (Xbox Series X player) with no means of solving any issue.

For me personally.. I cannot play this game.

— Don Joewon Song (@DonJoewonSong) December 4, 2021