Quando si tira in ballo il confronto tra Xbox e PlayStation, quasi in automatico il pensiero va alle esclusive. Sony può contare su titoli e saghe di grande successo, come Uncharted, God of War e Marvel's Spider-Man, Microsoft invece su Halo, Gears of War e Forza Horizon. Ebbene, proprio Forza Horizon 5 ha tagliato un importante traguardo, un'ulteriore conferma che certifica quanto di buono fatto da Playground Games.

Disponibile dal 9 novembre in esclusiva su Xbox e PC, Forza Horizon 5 è tra i giochi del 2021 con la media voti più alta e ha attirato milioni di giocatori sin dal day one, forte anche del Game Pass, servizio da molti considerato la vera punta di diamante di casa Microsoft in fatto di gaming. Ma il gioco di corse non ha alcuna intenzione di alzare il piede dall'acceleratore: altri record e riconoscimenti sono alla portata.

Quest'anno i festeggiamenti in casa Playground Games, del team Xbox Game Studios, iniziano prima di Natale e Capodanno. L'azienda britannica, dopo aver celebrato sui social network “il miglior lancio di sempre nella storia di Xbox”, può gioire per il raggiungimento dei 12 milioni di giocatori a livello globale di Forza Horizon 5.

Sono numeri stratosferici per il racing game, che sorprendentemente non è tra i candidati per il premio di miglior gioco dell'anno ai The Game Awards 2021. Per rendere meglio l'idea, FH 4 ha impiegato circa 11 mesi per raggiungere lo stesso obiettivo, FH 3 addirittura due anni.

Oltre ad un comparto grafico mozzafiato (secondo i più, la prima vera prova di forza in salsa next-gen), Forza Horizon 5 mette a disposizione dei piloti tanti bolidi su quattro ruote, tra cui la mitica DeLorean DMC-12 di Ritorno al Futuro. L'unico consiglio per i giocatori è quello di evitare scherzi come quello costato ben 8000 anni di ban.