Forza Horizon 5: un day one da sogno, 3 milioni di giocatori attivi

Il nuovo Forza Horizon 5 conta ben 3 milioni di giocatori , in base al numero di utenti attivi indicato all'interno del gioco. Il day one di ieri, 9 novembre 2021, è stato preceduto da un periodo di early access che ha fatto parlare di sé per i suoi oltre 1 milione di giocatori coinvolti, ma una volta uscito ufficialmente i numeri sono triplicati.

Il racing game di Playground Games – uscito in esclusiva su PC e Xbox – è senz'altro uno dei titoli del momento, tanto da scalare la classifica dei giochi più venduti su steam e diventare il gioco 2021 con la media voti più alta da parte della stampa specializzata.

L'ottimo successo di Forza Horizon 5 era già scritto da diversi giorni, ma il giorno 1 ha battutto ogni possibile record, triplicando i numeri dell'accesso anticipato e sfondando il muro dei 3 milioni di giocatori attivi. La grafica fotorealistica, le ambientazioni suggestive e il divertente gameplay hanno contribuito al'enorme successo del nuovo Forza.

Forza Horizon 5 – piccoli problemi di gioventù

C'è da dire che day one di Forza Horizon 5 non è stato tutto rose e fiori, su Steam alcuni giocatori si lamentano della mancata compatibilità con alcuni volanti e altri segnalano crash sporadici e malfunzionamenti vari. Insomma, il gioco non è perfetto come sembrava, ma si tratta ovviamente di semplici errori di gioventù che verranno prontamente corretti tramite prossimi aggiornamenti.

Ricordiamo che il nuovo gioco di corse di Playground Games è disponibile fin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass, accessibile senza alcun costo aggiuntivo. Per chi non fosse abbonato al servizio, il titolo è in vendita su Amazon a 69,99€ per Xbox One e Xbox Series XS.