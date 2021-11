Forza Horizon 5: 1 milione di utenti attivi e il gioco non è ancora uscito

Forza Horizon 5 è il capitolo più di successo dell'intera serie di giochi di corse, in pochi giorni il titolo di Playground Games ha superato 1 milione di utenti. Il risultato è incredibile se consideriamo che il nuovo Forza non è ancora uscito ufficialmente, si trova infatti in fase early access.

Il day one è fissato a domani, 9 novembre 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, per adesso hanno accesso al gioco soltanto gli utenti che hanno acquistato la Premium Edition, in vendita su Amazon a 99,99€. Ciò significa che da domani si aggiugneranno al conteggio tutti gli acquirenti della versione base del gioco, oltre ai player connessi a Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento includerà Forza Horizon 5 fin dal giorno 1.

Le vendite di Forza Horizon 5 riflettono i pareri positivi di giocatori e stampa specializzata, il titolo sviluppato da Playground Games è – ad oggi – il gioco 2021 con la media voti più alta. In base ai dati pubblicati nelle scorse ore, il quinto capitolo di Forza Horizon si classifica al primo posto tra i giochi più acquistati della scorsa settimana su Steam.

La grafica spacca mascella e il dinamico e divertente gameplay hanno contribuito ad incrementare l'interesse verso l'ottimo gioco di corse di Xbox Studios, tanto da raggiungere 1 milione di utenti attivi ancor prima di uscire ufficialmente.