Forza Horizon 5 corre forte: recensioni dalla media voto più alta del 2021

Atteso per il 9 novembre di quest'anno, Forza Horizon 5 pare già essere il capolavoro che Microsoft e Playground Games avevano promesso.

Con la pubblicazione dello spettacolare trailer di lancio del racing game a mondo aperto per PC, Xbox Series X/S e Xbox One, arrivano infatti anche le prime recensioni, che paiono aver accolto tutte con caloroso entusiasmo la nuova esperienza corsistica per le piattaforme verdecrociate.

Un consenso unanime che regala a Forza Horizon 5 il titolo di videogame con la media voto più alta tra le produzioni in pixel e poligoni del 2021, come fatto notare dalla redazione di VGC. Visitando il portale OpenCritic possiamo infatti verificare che il quinto capitolo del franchise presenta una media di valutazioni assestata su un punteggio di 92, utile a superare i punteggi di Bustafellows, Swarm, Psychonauts 2 e It Takes Two, tutti appaiati a quota 89.

Spostandoci su Metacritic, la media voto è pari a 91. Tecnicamente Forza Horizon 5 è preceduto da giochi del calibro di Disco Elysium: The Final Cut, The House in Fata Morgana, Tetris Effect Connected e Hades. Si tratta però di riedizioni di giochi pubblicati negli anni precedenti, e possiamo quindi considerare il gioco di corse ambientato tra le lande del Messico come il titolo uscito per la prima volta nel 2021 con la valutazione più alta.

Insomma, Microsoft ha tutti i motivi per festeggiare, assieme gli appassionati di quattro ruote virtuali, che a breve potranno mettere le mani sul gioco e correre finalmente sulle sue affascinanti piste.