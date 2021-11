Forza Horizon 5: il trailer di lancio in 4K è spettacolare

A pochi giorni dal day one di Forza Horizon 5, il nuovo gioco di corse per PC e Xbox si mostra in un breve trailer di lancio in 4k.

