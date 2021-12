Forza Horizon 5, il nuovo trailer festeggia i voti della stampa

Forza Horizon 5 continua a far parlare di sé anche a più di un mese dal lancio. Il racing game open world sta ricevendo numerosi riconoscimenti dalle più importanti testate, tanto da essere stato scelto come “Gioco dell'Anno 2021” da IGN.com.

Playground Games ha deciso di festeggiare questa accoglienza da parte della critica con un nuovo breve trailer che riassume letteralmente tutte le ottime recensioni ricevute. Il filmato è disponibile in allegato a questo articolo e contiene anche qualche scena di gameplay.

Forza Horizon 5, il re dei racing firmato Playground Games

Forza Horizon 5 ha avuto il merito di conquistare tutti, grazie ad un'esperienza che mette insieme tutto il meglio dei precedenti episodi elevandolo all'ennesima potenza.

La nuova ambientazione messicana è la più grande e vasta che si sia mai vista in un gioco della serie e forse, in generale, in un racing game di questo tipo. Il tutto è impreziosito da un comparto tecnico all'avanguardia, che non sfigura su Xbox Series X/S e neanche sulle “vecchie” Xbox One.

Il suo punto di forza è un gameplay capace di miscelare sapientemente elementi da arcade e simulazione, con una filosofia incentrata ovviamente al divertimento puro. Le tante discipline presenti e le varie attività disponibili sia in singolo che in multiplayer, lo rendono un gioco dalla longevità potenzialmente infinita, come da prassi per la serie.

Nel frattempo, Playground Games è adesso passata al progetto Fable: il reboot della storica saga Lionhead è in lavorazione per PC e Xbox Series X/S e dovrebbe uscire tra il 2023 e il 2024.

Turn 10 sta invece lavorando al nuovo episodio di Forza Motorsport, la saga regina da cui è nato proprio Forza Horizon, e promette già un livello di realismo e simulazione ineguagliato su console. Il lancio è atteso tra il 2022 e il 2023 solo su PC e Xbox Series X/S, incluso su Xbox Game Pass al Day One.