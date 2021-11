Fable: il nuovo capitolo è in sviluppo da 4 anni

Playground Games, oltre a seguire il lancio di Forza Horizon 5 il 9 novembre, sta lavorando ad un nuovo capitolo di Fable. Il gioco, che al momento non ha una finestra di lancio, dovrebbe rappresentare un reboot del franchise ideato da Lionhead Studios.

Il titolo è stato annunciato lo scorso anno durante l'Xbox Showcase tramite un teaser e, purtroppo, non disponiamo di troppe informazioni a riguardo.

Le poche informazioni che abbiamo riguardano la conferma della scrittrice senior di Control come autrice di Fabel: Anna Megill. Grazie ad un recente annuncio di lavoro, inoltre, abbiamo appreso che il titolo verrà sviluppato su ForzaTech.

Un'ulteriore notizia l'ha fornita l'ingegnere capo Tom Golton, che ha concesso al pubblico maggiori informazioni. Nello specifico, queste riguardano il periodo in cui il titolo è entrato in sviluppo.

Celebrando un altro anno a Playground Games, Golton ha dichiarato quanto segue sul suo profilo Twitter:

Quattro anni di lavoro su Fable a Playground Games. Sono molto entusiasta di questo gioco

Da questo post possiamo dedurre che Fable è in lavorazione ormai da quattro anni, perciò dal 2017. Questo potrebbe altresì significare che il titolo sia entrato in pre-produzione nel 2017 e che, quindi, la produzione attiva dell'opera non sia ancora partita. Nel caso fosse vero, sarà molto improbabile che esca nel 2022.

Fable, come abbiamo anticipato precedentemente, è il reboot della saga fantasy RPG iniziata nell'ormai lontano 2004 e uscita per la prima Xbox. Del gioco, successivamente, sono stati sviluppati i sequel: il secondo e il terzo capitolo e il capitolo “The Journey“, rispettivamente del 2008, 2010 e 2012 per Xbox 360.

Il nuovo episodio potrebbe uscire plausibilmente nel 2023 su Xbox Series X|S e PC, insieme ad altri titoli, come Avowed e Perfect Dark.