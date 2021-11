Forza Horizon 5: oltre 700.000 giocatori ancora prima dell'uscita

Forza Horizon 5 non è ancora uscito ufficialmente, ma conta già più di 700.000 giocatori attivi, secondo il contatore presente all'interno del gioco. Si tratta di un risultato piuttosto entusiasmante per il gioco di corse per Xbox e PC.

Il nuovo Forza uscirà il prossimo 9 novembre, l'accesso anticipato è consentito soltanto a chi acquista la Premium Edition. Ciò significa che il gran numero di utenti registrato finora rappresenta l'effettiva quantita di copie vendute, la versione Premium è in vendita su PC e Xbox a ben 99,99€.

A partire dal day one, al suddetto bilancio si aggiungeranno la stragrande maggioranza degli utenti, che ha acquistato o acquisterà la versione base di Forza Horizon 5, o che vi accederà tramite l'abbonamento a Xbox Game Pass. Si prevedono numeri da capogiro per l'ottimo gioco di corse di Playground Games, basti pensare che il precedente capitolo ha venduto – nei primi 7 giorni – appena 480.000 copie .

Forza Horizon 5: un successo meritato

L'enorme interesse per il quinto capitolo di Forza Horizon è comprensibile, fin dai primi trailer il gioco ha mostrato una qualità grafica fuori dal comune, con modelli e ambientazioni ai limiti del fotorealismo. La grafica spacca mascella è merito anche del Ray Tracing, la nuova tecnologia di Nvidia offre un livello di realismo incredibile, con effetti di luce e riflessi degni di riprese cinematografiche.

Forza Horizon 5 arriverà ufficialmente il prossimo 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series XS, sarà anche disponibile sul Game Pass fin dal day one senza alcun costo aggiuntivo. Intanto un recente video di IGN ha messo a confronto la versione Xbox One e quella next-gen, mostrando ottimi risultati e una qualità grafica più che discreta anche sulla piattaforma di precedente generazione.