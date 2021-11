Forza Horizon 5: versioni Xbox One e Xbox Series X a confronto [VIDEO]

In uscita martedì, 9 novembre, Forza Horizon 5 è già sulla bocca di tutti, la grafica spacca mascella e il divertente gameplay hanno permesso a Playground Games di collezionare una lunga serie di recensioni positive, sono arrivati perfino i complimenti da parte del capo di Xbox, Phil Spencer.

La redazione di IGN ha analizzato le performance del nuovo Forza su Xbox Series X, mettendole a confronto con quelle ottenute su Xbox One, i dati sono stati raccolti in un video pubblicato su YouTube.

Forza Horizon 5 – Xbox One vs Xbox Series X

Il nuovo gioco di corse di Microsoft fa della grafica fotorealistica il suo principale punto di forza, ciò fa pensare che l'hardware della passata generazione non possa essere all'altezza di un titolo così esigente. Ma dal video di IGN non traspare una differenza così marcata tra le due versioni, il lavoro di ottimazione effettuato da Playground Games garantisce una buona resa grafica e discrete prestazioni anche su Xbox One.

Ovviamente la differenza sostanziale sta nel framerate, su Series X Forza Horizon 5 raggiunge i 60 fps in modalità prestazioni, mentre sulla console di precedente generazione ci si ferma ai 30 fps, con dettagli grafici certamente inferiori rispetto alla versione next-gen.

Senza tirarla per le lunghe, è palese che ci siano importanti differenze tra le due versioni, ma anche su Xbox One il titolo resta ben godibile e non presenta grossi cali di framerate o crash, l'opera di ottimizzazione eseguita dagli sviluppatori sta dando i suoi frutti.