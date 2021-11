Forza Horizon 5: Phil Spencer si complimenta con gli sviluppatori

Mancano pochi giorni al rilascio ufficiale di Forza Horizon 5, l'ultimo gioco di corse è già stato protagonista di moltissime recensioni positive da parte della stampa specializzata. Tramite un post sul suo profilo Twitter, Phil Spencer di Xbox ha fatto i complimenti a Playground Games per l'ottimo lavoro svolto.

Il successo di Forza Horizon 5 è già scritto, non è ancora uscito ufficialmente ma ha già entusiasmato il pubblico e i giornalisti, collezionando un gran numero di pareri positivi e diventando il gioco con la media voti più alta del 2021. In un recente video confronto, Digital Foundry lo ha definito il gioco graficamente più bello uscito per console next-gen.

Spencer si è detto estremamente soddisfatto del lavoro svolto da Playground Games, il capo di Xbox si è complimentato con gli sviluppatori, citando proprio le dichiarazione diffuse su Twitter dalla redazione di Digital Foundry.

“Gran bel lavoro di Playground Games su un altro bellissimo Forza Horizon. Congratulazioni team.”

Ricordiamo che Forza Horizon 5 sarà disponibile su Xbox Game Pass fin dal day one, sarà possibile giocare al nuovo titolo automobilistico anche in streaming, sfruttando la piattaforma Cloud Gaming di Microsoft. Chi ha già acquistato il gioco in versione Premium Edition, può giocare al nuovo Forza già da oggi, 5 novembre 2021. Per tutti gli altri la data di uscita ufficiale su Xbox e PC è fissata a martedì 9 novembre 2021, il nuovo gioco di corse è già disponibile su Amazon.