Forza Horizon 5: come ottenere la DeLorean di Ritorno al Futuro

Disponibile dallo scorso 9 novembre e già un successo incredibile tra pubblico e critica, Forza Horizon 5 è il racing game open world che tutti i possessori di PC, Xbox One e Xbox Series X/S stavano aspettando.

Un capolavoro a tutto tondo nato dagli sforzi dei talentuosi ragazzi di Playgroud Games, che hanno confezionato un'esclusiva incredibilmente solida per “mamma” Microsoft. Come da tradizione, poi, questo quinto capitolo propone un parco auto immenso, che include anche qualche gioiellino inestimabile.

Non solo le auto nascoste – qui la guida per trovarle tutte -, ma anche l'indimenticabile DeLorean, l'iconica macchina di Ritorno al Futuro che può essere sbloccata gratuitamente. Scopriamo allora come procedere per aggiungerla al nostro garage virtuale.

DeLorean in Forza Horizon 5: ecco come sbloccarla gratis

Per ottenere gratuitamente la DeLorean DMC-12 in Forza Horizon 5 non dobbiamo fare nulla di troppo impegnativo.

L'automobile della celebre saga cinematografica fa infatti parte delle ricompense esclusive della Summer Festival Playlist, e per sbloccarla è necessario accumulare punti in questa sorta di pass stagionale.

La DeLorean si ottiene raggiungendo 26 punti e, per arrivare a questa cifra, siamo chiamati a portare a termine le sfide che vengono proposte giornalmente nell'apposita schermata dei menu. Di solito si tratta di obiettivi piuttosto semplici e che non richiedono grossi sforzi o abilità particolari per essere completati. Per velocizzare il processo, è anche possibile cimentarsi nelle sfide settimanali, decisamente più impegnative delle precedenti. Una volta raggiunti i 26 punti del Festival, possiamo accedere alla relativa schermata nei menu di gioco e riscattare la ricompensa.

Esiste poi un secondo metodo per entrare in possesso dell'auto che, però, non è esattamente economico. Ci riferiamo alla possibilità di acquistare la DeLorean tramite le aste in game di Forza Horizon 5, sebbene il prezzo del veicolo sia piuttosto elevato e la transazione richieda un quantitativo di crediti molto alto.