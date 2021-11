Forza Horizon 5 inarrestabile, superati i 6 milioni di giocatori

Dopo un day one da sogno con oltre 3 milioni di giocatori attivi, Forza Horizon 5 continua a far sognare Microsoft. A distanza di pochi giorni dall'uscita, il nuovo racing game di Playground è protagonista del lancio migliore di sempre per gli Xbox Game Studios, raggiungendo e superando quota 6 milioni di giocatori.

Moltissimi giocatori hanno iniziato a giocare a Forza Horizon già una settimana fa, tramite l'accesso anticipato ottenuto grazie alla Premium Edition del gioco. Al giorno 1 si sono aggiunti anche gli acquirenti della versione Standard e gli utenti abbonati ad Xbox Game Pass, servizio che sblocca l'accesso a Forza Horizon 5 senza alcun costo aggiuntivo.

Aaron Greenberg, general manager della divisione marketing di Xbox, ha mostrato il suo entusiasmo tramite un recente post su Twitter:

You all are amazing, not only did we set the record for biggest Xbox Game Studios’ launch ever, but now over 6 million players and growing, still in our launch week! 🤯💚 #ForzaHorizon5 https://t.co/kiTB3eGknp

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) November 11, 2021