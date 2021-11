Forza Horizon 5: come trovare le 14 automobili nascoste

Già un incredibile successo di pubblico e critica ancora prima dell'uscita, Forza Horizon 5 pare proprio il capolavoro che Microsoft ci aveva promesso.

Il racing game a mondo aperto sviluppato da Playground Games mette a disposizione degli appassionati ambientazioni messicane realizzate a regolare d'arte, il gameplay solidissimo e una grande quantità di attività – tra singolo giocatore e multiplayer – in cui dilettarsi. Sempre ad altissima velocità.

Tra le tante cose da fare, vi è pure la possibilità di collezionare circa 500 automobili diverse. Non tutte possono però essere ottenute in modo tradizionale: 14 sono auto nascoste, che non potremo acquistare nei negozi o ricevere come ricompensa dopo aver vinto un determinato evento.

In questa guida, scopriremo proprio dove e come trovare le 14 automobili nascoste di Forza Horizon 5.

Forza Horizon 5: quali sono le 14 auto nascoste e dove trovarle

Le auto nascoste rappresentano di fatto dei collezionabili speciali sparsi per tutta la mappa di gioco del nuovo capitolo di Forza Horizon. Queste si trovano nascoste all'interno di determinati edifici chiamati Fienili, come ben visibile nel video poco più sotto:

Saltuariamente, durante la libera esplorazione della mappa, ci verrà segnalata la posizione approssimativa di una di queste particolari strutture.

Per trovare la posizione esatta, non dobbiamo fare altro che dirigerci nella direzione indicata e attivare la Visuale Drone dal menu di gioco. In questo modo potremo infatti osservare l'area circostante dall'alto, trovando più facilmente l'ubicazione del fienile.

Vi è comunque la possibilità di velocizzare ancora di più il processo andando ad acquistare la Mappa del Tesoro di Forza Horizon 5 per 4,99 euro, mentre grazie a questa guida otterrete le auto a titolo del tutto gratuito. Senza ulteriori indugi, ecco allora la lista delle auto nascoste e come farle nostre:

Jaguar Sport XJR-15 – il fienile è localizzato appena a sud della pista di atterraggio situata nella zona più a sud-ovest della mappa.

– il fienile è localizzato appena a sud della pista di atterraggio situata nella zona più a sud-ovest della mappa. GMC Jimmy – questa macchina si trova esattamente ad ovest in linea d'aria rispetto alle Cascadas de Agua Azul, in un boschetto riconoscibile per i tanti corsi d'acqua presenti.

– questa macchina si trova esattamente ad ovest in linea d'aria rispetto alle Cascadas de Agua Azul, in un boschetto riconoscibile per i tanti corsi d'acqua presenti. Ford Racing Escort MK1 – in questo caso dobbiamo risalire il fianco del vulcano La Gran Caldera, immettendoci nella strada che parte dalla zona di Dunas Blancas, per poi uscire in direzione est dal tornante che si trova in linea d'aria appena sopra la scritta con il nome del vulcano visibile nella mappa.

– in questo caso dobbiamo risalire il fianco del vulcano La Gran Caldera, immettendoci nella strada che parte dalla zona di Dunas Blancas, per poi uscire in direzione est dal tornante che si trova in linea d'aria appena sopra la scritta con il nome del vulcano visibile nella mappa. Ferrari 250 GTO – possiamo trovarla in un campo esattamente a nord-est di Los Jardines.

– possiamo trovarla in un campo esattamente a nord-est di Los Jardines. Camion Toyota T100 Baja – il fienile incriminato si trova sul limite grande campo di forma circolare nella zona sud-ovest della mappa.

– il fienile incriminato si trova sul limite grande campo di forma circolare nella zona sud-ovest della mappa. BMW 2002 Turbo – a nord dalla città di Guanajuato dobbiamo prima imboccare l'uscita principale, per poi svoltare a sinistra e proseguire lungo la strada fino a che non supereremo una grande curva, sempre sulla sinistra. A questo punto usciamo dal lato destro della strada e nella zona circostante troveremo il fienile.

– a nord dalla città di Guanajuato dobbiamo prima imboccare l'uscita principale, per poi svoltare a sinistra e proseguire lungo la strada fino a che non supereremo una grande curva, sempre sulla sinistra. A questo punto usciamo dal lato destro della strada e nella zona circostante troveremo il fienile. Ford Mustang GT 2+2 Fastback – dobbiamo uscire da Guanajuato in direzione est, poi svoltare subito a sinistra e, siubito dopo la grande curva a destra, uscire dal lato sinistro della strada.

– dobbiamo uscire da Guanajuato in direzione est, poi svoltare subito a sinistra e, siubito dopo la grande curva a destra, uscire dal lato sinistro della strada. Ferrari F40 Competizione – per trovare il fienile non dobbiamo fare altro che proseguire in direzione ovest dal sito di Horizon Apex.

– per trovare il fienile non dobbiamo fare altro che proseguire in direzione ovest dal sito di Horizon Apex. Viper GTS ACR – percorrendo in direzione est la strada che si trova appena a sud delle Cascadas de Agua Azul, proseguiamo finché non attraverseremo un bosco di alberi nei pressi di una baracca. Dopo averli superati andremo a notare un gruppo di alberi più alti degli altri, che nascondono proprio il fienile.

– percorrendo in direzione est la strada che si trova appena a sud delle Cascadas de Agua Azul, proseguiamo finché non attraverseremo un bosco di alberi nei pressi di una baracca. Dopo averli superati andremo a notare un gruppo di alberi più alti degli altri, che nascondono proprio il fienile. Porsche 911 Carrera RS – il fienile è lungo il fianco est del vulcano, a nord della strada principale che corre intorno al vulcano stesso.

– il fienile è lungo il fianco est del vulcano, a nord della strada principale che corre intorno al vulcano stesso. Dodge Dart Hemi Super Stock – dobbiamo cercare sulla mappa il cartello virtuale di Teotihuacan e raggiungere la sua estremità in basso a destra.

– dobbiamo cercare sulla mappa il cartello virtuale di Teotihuacan e raggiungere la sua estremità in basso a destra. Chevrolet Corvette – percorrendo l'autostrada in direzione ovest da Los Jardines, poco prima di raggiungere lo svincolo usciamo dal lato sinistro della strada e attraversiamo i campi in direzione sud, mantenendo sulla destra il piccolo fiumiciattolo presente.

– percorrendo l'autostrada in direzione ovest da Los Jardines, poco prima di raggiungere lo svincolo usciamo dal lato sinistro della strada e attraversiamo i campi in direzione sud, mantenendo sulla destra il piccolo fiumiciattolo presente. Renault 4L Export – partendo dalla location del Baja Festival, imbocchiamo la strada che sale verso nord e, all'altezza dell'incrocio con un'altra strada che va verso ovest, usciamo dall'altro lato della strada e inoltriamoci per alcuni metri tra gli alberi.

– partendo dalla location del Baja Festival, imbocchiamo la strada che sale verso nord e, all'altezza dell'incrocio con un'altra strada che va verso ovest, usciamo dall'altro lato della strada e inoltriamoci per alcuni metri tra gli alberi. Ford F-100 – cerchiamo la scritta Tierra Prospera sulla mappa di gioco, e a sud di questa zona troveremo il fienile in un campo nei pressi di una capanna blu.

Vi ricordiamo che Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 9 novembre su PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Nel frattempo, vi lasciamo con un video confronto tra le edizioni next-gen e old-gen del gioco.